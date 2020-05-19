Головні новини футболу 18 травня: АПЛ впевнено крокує до відновлення, Швед – чемпіон Шотландії без медалі

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 18 травня.

Україна

Карпати частково погасили заборгованість перед футболістами за два місяці. Шахтар – в топ-10 Європи за розгромами, ПСЖ і Барселона домінують в елітних чемпіонатах.

Зоря і СК Дніпро-1 нібито провели товариський матч під час карантину – УПЛ відреагувала на цю інформацію. Ігор Суркіс готовий надати Шахтарю стадіон для догравання сезону. Андрій Шевченко озвучив наступну ціль збірної України.

Лідери Першої ліги платять своїм гравцям на рівні УПЛ – відомі зарплати в нижчих дивізіонах. Доля нижчих дивізіонів вирішиться на Оболонь-Арені післязавтра. Президент ПФЛ підтвердив, що клуби Другої ліги не зможуть дограти сезон.

Наші за кордоном

Мар'ян Швед у складі Селтіка офіційно став чемпіоном Шотландії, але не отримає медаль. "Шевченко, мов скалка в дупі – я засмутився, коли він не забив нам": тінь Царя, або Як українець робив 99 голів зі 100.

Знаменитий нідерландець став конкурентом Сергія Реброва за посаду керманича Фенербахче. Син нашого тренера наробив шуму під час матчу Ференцвароша – дісталося гравцю збірної Угорщини.

Європа

Клуби АПЛ одноголосно ухвалили дату повернення до тренувань – великий крок на шляху до відновлення сезону. Хадсон-Одой арештований після побачення з моделлю – зірка Челсі хворів на коронавірус. Каллум також звинувачується у зґвалтуванні.

Реал та Барселона розпочали тренування у групах. Ювентус поставив ультиматум Барселоні щодо трансферу П'яніча – топ-угода на межі зриву. Реал має проблему з трансфером Холанда – Борусія озвучила фантастичні умови.

Екс-гравець Барселони подолав коронавірус – він два місяці не знав, що хворіє. Легендарний Алессандро Дель П'єро опинився у лікарні. Байєр на виїзді розгромив Вердер – майстерність Хаверца наблизила Леверкузен до Ліги чемпіонів.