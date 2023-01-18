"Футбол 24" презентує топ-новини за 18 січня 2023 року. Циганков оформив свій трансфер у Жирону, ажіотаж навколо Мудрика не вщухає.

Циганков

Циганков офіційно перебрався в чемпіонат Іспанії. Динамо отримає компенсацію та може заробити в майбутньому більше, ніж нинішні фіксовані 5 мільйонів євро. Жирона повторила свій трансферний рекорд і вже познайомилася з 25-річним вінгером. Циганков назвав головні причини трансферу саме в іспанський клуб: "Це найкращий крок для мене". Віктор зізнався, що дещо шкодує про такий відхід з Динамо.

Мудрик

Палкін розкрив секрети трансферу Мудрика. Хитрощі Арсенала та роль Зінченка. Кожен давав "100 мільйонів". Трикутник для України з американським власником англійського клубу. "Мудрик може виграти "Золотий м'яч". Принаймні так вважає Де Дзербі. Наставник, який тренував Шахтар, вірить в екс-підопічного, але застеріг Челсі щодо чутливості Михайла, якому потрібно відчувати прихильність.

Мудрик гратиме в одній команді з катом Шахтаря. Надійшло підтвердження від офіційних осіб щодо майбутнього переходу Нкунку, ще одного вінгера, в Челсі. Тим часом Мудрик вчинив переполох на трансферному ринку ще й заочно. Барселона і Байєр просять за своїх вінгерів ціну зірки Шахтаря. Мудрик ледь не забрав усю увагу. Зінченко в збірній туру веде до чемпіонства, трабли Яремчука, розкішний Маліновський – огляд справ наших легіонерів.

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