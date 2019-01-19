Головні новини футболу 18 січня: Ракицький близький до переходу в Зеніт, Баварія з перемоги почала друге коло Бундесліги

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 18 січня.

Україна

Захисник Ярослав Ракицький може покинути Шахтар заради Зеніта – клуби вже ведуть переговори. За даними ЗМІ, Зеніт запропонував Шахтарю 10 млн євро за "гірника".

Сам Ракицький нібито вже узгодив контракт із пітерцями. Донецький Шахтар відреагував на чутки про трансфер, а Instagram гравця бомбардують жорстокими прокляттями і благаннями.

Тим часом Фран Соль прибув на збори Динамо в Марбелью і вже провів перше тренування з "біло-синіми". Також Пилип Будківський повернувся в Зорю у статусі вільного агента.

Українці за кордоном

Український фахівець Олександр Севідов очолив Верею – аутсайдера чемпіонату Болгарії. Окрім того, Роман Безус повідомив, що ним цікавляться 2 англійські клуби.

Євген Селезньов може дебютувати за Малагу в матчі з Луго – тренер готовий дати шанс українцю. Натомість захисник Карпат Орест Лебеденко виставив фото з Іспанії, натякнувши на перехід у галісійський клуб.

Тренер німецького Ерцгебірге оцінив можливість підписання нападника Карпат Романа Дебелка. У той же час Євген Коноплянка має проблеми зі здоров'ям – Тедеско сумнівається в участі українця у матчі з Вольфсбургом.

Інші топ-події

Мюнхенська Баварія впевнено обіграла Хоффенхайм у першому після перерви матчі Бундесліги. А в іспанській Ла Лізі Хетафе несподівано розтрощив Алавес на власному полі.

Італійський Мілан узгодив умови трансферу Пйонтека – Дженоа отримає гроші і двох гравців "россонері". Замінити поляка в Генуї може форвард Бенфіки Факундо Феррейра, який раніше виступав за Шахтар.

Керманич Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола повідомив, що шукає заміну ветерану Фернандінью. Зате легендарний бразилець Рівалдо очолив клуб із 3-го дивізіону Марокко.