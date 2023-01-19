Україна і наші за кордоном

Віктор Циганков отримав ігровий номер у Жироні – під таким екс-лідер Динамо ще не грав. Новачка офіційно представили в новому клубі, а гравець вже готується до дебюту. Вінгер збірної України перейшов до унікальної команди: йому готують несподівану роль, іспанські ЗМІ здивовані.

Збірна України зіграє товариський матч – відома потенційна дата.

Скільки зароблятиме Михайло Мудрик у Челсі – авторитетний британський ЗМІ розкрив зарплатню новачка. Колишній лідер Шахтаря вже розпочав тренування з Челсі та готується до матчу АПЛ із Ліверпулем.

Андрій Лунін розчарований неприємним вердиктом від Анчелотті – українцю не довіряють навіть "крихт" у Кубку Іспанії.

Український півзахисник Єгор Ярмолюк забив за Брентфорд у другому матчі поспіль.

Трансфери

Нападник Адерінсола Есеола офіційно повернувся в УПЛ. Досвідчений форвард спробує врятувати аутсайдера від вильоту в Першу лігу.

Роман Яремчук може перебратись у Туреччину. У послугах форварда збірної України зацікавлений його колишній тренер.

Учасник ЧС-2022 може продовжити кар'єру в УПЛ. СК Дніпро-1 налаштований підписати чергового легіонера.

Світ

Манчестер Юнайтед втратив перемогу над Крістал Пелас у компенсований час, пропустивши гол-шедевр.

Інтер розбив Мілан і виграв Суперкубок Італії – Лаутаро з Джеко поставили чемпіонів на коліна.

Луїс Суарес розкішно дебютував у Греміо. Хет-трик за 38 хвилин і перший виграний трофей у новому клубі.