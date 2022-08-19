"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 18 серпня. СК Дніпро-1 провально стартував у Лізі Європи.

Єврокубки

СК Дніпро-1 програв АЕКу в першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Сваток забив у свої та чужі ворота. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Ліга Європи: неповноцінне українське дербі, дебют В'юнника, труднощі у Олімпіакоса.

Безус в ЛЄ допоміг Омонії обіграти колишню команду, Лудогорець без Пластуна впорався з литовцями.

У Лізі конференцій теж було гаряче: українці створили сенсацію в Німеччині, шоу новачка Вільяреала та гол трансферної цілі Динамо.

Україна

Бущан може замінити Де Хеа в Манчестер Юнайтед. Скаути “дияволів” наживо оцінили гру голкіпера Динамо у Лізі чемпіонів. Крім цього, на українського кіпера начебто претендують ще два клуби АПЛ – Челсі та Лестер.

А ось Руслан Маліновський отримав несподівану пропозицію з Франції. Учасник Ліги чемпіонів вже розпочав перемовини з Аталантою. Українець може перейти в амбітний проект з екс-зіркою Барселони. Руслан мав серйозну сварку з Гасперіні – інсайдер розкрив подробиці несподіваного розриву.

Динамо може таки вийти на трансферний ринок у пошуках забивного нападника. Кияни зацікавилось "шведським Бензема" з розкішною статистикою і дешевим контрактом.

Довбик має варіанти у двох топ-чемпіонатах – відомі суми, які пропонують СК Дніпро-1.

Світ

Кріштіану Роналду не втрачає надій втекти з Манчестер Юнайтед. 37-річний португалець запропонував свої послуги німецькому гранду.

Манчестер Юнайтед кинув усі сили на боротьбу за Каземіро, а Реал не буде перешкоджати трансферу бразильця.

Роберту Лєвандовскі наразі не щастить у Барселоні. Після провального матчу з Райо Вальєкано польського бомбардира ще й зухвало обікрали на астрономічну суму біля клубної бази.