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ДИНАМО - ОЛЕКСАНДРІЯ ЧЕЛСІ - АРСЕНАЛ ЛЬВІВ - ШАХТАР АНГЛІЯ

Головні новини футболу 18 серпня: Шахтар здолав Львів та став лідером УПЛ, Динамо завдало Олександрії першої поразки

07:00 8 Читать на русском
Головні новини футболу 18 серпня: Шахтар здолав Львів та став лідером УПЛ, Динамо завдало Олександрії першої поразки
Головні новини футболу 18 серпня

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 18 серпня.

Україна

Динамо перемогло Олександрію на НСК Олімпійський. Єдиний гол у поєдинку забив Віктор Циганков, який вийшов на заміну. Динамо здобуло 4-ту мінімальну перемогу в УПЛ поспіль, натомість Олександрія зазнала першої поразки в сезоні та опустилась на 2 місце в таблиці.

Тим часом Динамо відпустило Карлоса Самбрано в Базель – швейцарський клуб оголосив про оренду перуанського захисника. До слова, Самбрано після переходу в Динамо жодного разу не зіграв за київський клуб в офіційному матчі.

Шахтар на виїзді на класі переміг Львів та очолив турнірну таблицю УПЛ завдяки більшій кількості забитих голів. Цей матч став 100-м для Паулу Фонсеки на чолі "гірників".

Карпати отримали поповнення у тренерському штабі – після призначення Мораіша його асистентом став екс-гравець Ювентуса Дімаш Тейшейра.

Топ-матчі дня

Челсі здобув видовищну перемогу над Арсеналом – лондонське дербі завершилось з рахунком 3:2. Вест Хем Андрія Ярмоленка знову програв – цього разу Борнмуту, українець вийшов на заміну. Ярмоленко та партнери наразі замикають турнірну таблицю АПЛ, програвши 2 поспіль поєдинки.

В Італії стартувала Серія А – Ювентус в дебютному матчі Кріштіану Роналду на останніх хвилинах дотиснув К'єво, а Наполі у Римі здобув вольову перемогу над Лаціо. До слова, на цьому матчі експертом працював Андрій Шевченко.

Барселона легко розгромила Алавес в стартовому турі чемпіонату Іспанії – Мессі оформив дубль, ще один гол на рахунку Коутінью.

Інші топ-події

Борис Тащи забив за Дуйсбург у Кубку Німеччини та допоміг своїй команді вийти в 1/16 фіналу. Баварія здобула важку перемогу, а от чинний володар трофею Айнтрахт сенсаційно програв Ульму та припинив боротьбу в турнірі.

Іван Петряк забив черговий гол за Ференцварош. Це вже 3 гол українця, він посідає друге місце у списку бомбардирів чемпіонату Угорщини.

Наставник Реала Хулен Лопетегі вимагає у керівництва клубу підписання ще одного нападника. Іспанські ЗМІ вже назвали 2 кандидатури на підсилення "Королівського клубу".

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