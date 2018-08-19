Головні новини футболу 18 серпня: Шахтар здолав Львів та став лідером УПЛ, Динамо завдало Олександрії першої поразки

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 18 серпня.

Україна

Динамо перемогло Олександрію на НСК Олімпійський. Єдиний гол у поєдинку забив Віктор Циганков, який вийшов на заміну. Динамо здобуло 4-ту мінімальну перемогу в УПЛ поспіль, натомість Олександрія зазнала першої поразки в сезоні та опустилась на 2 місце в таблиці.

Тим часом Динамо відпустило Карлоса Самбрано в Базель – швейцарський клуб оголосив про оренду перуанського захисника. До слова, Самбрано після переходу в Динамо жодного разу не зіграв за київський клуб в офіційному матчі.

Шахтар на виїзді на класі переміг Львів та очолив турнірну таблицю УПЛ завдяки більшій кількості забитих голів. Цей матч став 100-м для Паулу Фонсеки на чолі "гірників".

Карпати отримали поповнення у тренерському штабі – після призначення Мораіша його асистентом став екс-гравець Ювентуса Дімаш Тейшейра.

Топ-матчі дня

Челсі здобув видовищну перемогу над Арсеналом – лондонське дербі завершилось з рахунком 3:2. Вест Хем Андрія Ярмоленка знову програв – цього разу Борнмуту, українець вийшов на заміну. Ярмоленко та партнери наразі замикають турнірну таблицю АПЛ, програвши 2 поспіль поєдинки.

В Італії стартувала Серія А – Ювентус в дебютному матчі Кріштіану Роналду на останніх хвилинах дотиснув К'єво, а Наполі у Римі здобув вольову перемогу над Лаціо. До слова, на цьому матчі експертом працював Андрій Шевченко.

Барселона легко розгромила Алавес в стартовому турі чемпіонату Іспанії – Мессі оформив дубль, ще один гол на рахунку Коутінью.

Інші топ-події

Борис Тащи забив за Дуйсбург у Кубку Німеччини та допоміг своїй команді вийти в 1/16 фіналу. Баварія здобула важку перемогу, а от чинний володар трофею Айнтрахт сенсаційно програв Ульму та припинив боротьбу в турнірі.

Іван Петряк забив черговий гол за Ференцварош. Це вже 3 гол українця, він посідає друге місце у списку бомбардирів чемпіонату Угорщини.

Наставник Реала Хулен Лопетегі вимагає у керівництва клубу підписання ще одного нападника. Іспанські ЗМІ вже назвали 2 кандидатури на підсилення "Королівського клубу".