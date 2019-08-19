Головні новини футболу 18 серпня: Шахтар і Карпати перемогли, Олімпік звільнив тренера, Яремчук знову забив

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 18 серпня.

Україна

Завершився четвертий тур УПЛ. Шахтар легко переміг Львів, завдяки чому відірвався від Динамо в турнірній таблиці на 6 очок. За "гірників" забивали Дентінью та Марлос, а героєм матчу цілком можна назвати Миколу Матвієнка, який в першій гольовій атаці асистував, а в другій – віддав ключовий розкішний пас з глибини.

Карпати в більшості здолали Олімпік та здобули першу перемогу в чемпіонаті. Успіх "левам" приніс Олексій Гуцуляк – він оформив дебютний дубль у кар'єрі. В Олімпіку після четвертої поразки в чотирьох стартових турах "полетіли голови". Головний тренер донеччан Жуліо Сезар покинув клуб.

Олександрія на виїзді перемогла Зорю – Віктор Скрипник зазнав першої поразки в УПЛ. Тріумфальний дубль у складі бронзового призера зробив Кирило Ковалець. Втім, Зоря залишилася на другому місці в таблиці, а наступного тижня луганці зіграють з Еспаньйолом у Лізі Європи.

Наші за кордоном

Андрій Лунін залишився у запасі Вальядоліда на матч першого туру Ла Ліги – команда українця здобула виїзну перемогу над Бетісом. А от Олександр Гладкий розпочав новий сезон у Туреччині з забитого гола.

Роман Яремчук на фоні інтересу Лаціо продовжує забивати за Гент. Форвард збірної України став найкращим гравцем матчу проти Остенде. Юрій Яковенко брутально заробив вилучення у Данії, а Мітьюлланд з Артемом Довбиком завдяки голу Еріка Святченка вирвав нічию.

Сумні прогнози щодо Зінченка не справдилися – Олександр не зазнав травми у матчі проти Тоттенхема та буде готовий до наступної гри. "Ми любимо Зінченка": реакція британських ЗМІ на сміливий виступ українця у феєричному матчі Манчестер Сіті – Тоттенхем.

Світ

Челсі та Лестер розійшлися миром – перше очко Френка Лемпарда в чемпіонаті. Лондонці піднялися із зони вильоту, а забив за команду молодий Мейсон Маунт. Легендарний захисник Челсі, Арсенала та збірної Англії Ешлі Коул оголосив про завершення кар'єри.

ПСЖ знову програв Ренну – тепер у чемпіонаті Франції. Паралельно відбуваються торги. Парижани нібито готові відпустити Неймара в оренду – бразилець впевнений у трансфері в Барселону. ПСЖ висунув Реалу свої вимоги щодо обміну за участі Неймара.

Балотеллі став гравцем італійського клубу. Хаві виграв перший трофей у тренерській кар'єрі – для цього йому знадобилося лише 3 матчі.

Коутінью прибув до Мюнхена на медобстеження – він гратиме під культовим номером у Баварії. Пояснюємо, чому Коутінью – знахідка для Баварії, його прихід розв'яже відразу декілька проблем. Чемпіон Німеччини презентував ще одного новачка.