Головні новини футболу 18 серпня: ПСЖ вперше вийшов у фінал Ліги чемпіонів, Барселона визначилася з новим тренером

Єврокубки

ПСЖ став першим фіналістом Ліги чемпіонів 2019/20. Підопічні Томаса Тухеля розбили РБ Лейпциг та вперше у своїй історії зіграють у вирішальному матчі – відео голів та огляд гри.

Також стартувала кваліфікація ЛЧ 2020/21. Артем Мілевський віддав два асисти, а його Динамо перемогло з тенісним рахунком і пройшло далі – результати ігрового дня.

"Футбол 24" зібрав реакцію соцмереж та дізнався думку експерта щодо фіаско Шахтаря у півфіналі Ліги Європи. Як відомо, "гірники" поступилися Інтеру з рахунком 0:5. Втім, Шахтар за підсумками сезону встановив рекорд у рейтингу УЄФА, а Україна фінішувала на 9-й позиції в таблиці коефіцієнтів.

Україна

Ультрас Динамо оголосили бойкот клубу. Активні фанати продовжують вимагати відставки Мірчі Луческу з посади головного тренера.

Тим часом стало відоме місце проведення поєдинку за Суперкубок України-2020, в якому Динамо зіграє з Шахтарем.

Продовжуються трансферні саги навколо Динамо. Зокрема, Віталій Миколенко потрапив на радари Ювентуса, а Владислав Супряга зацікавив Наполі. Крім того, Мірча Луческу начебто запросив у клуб першого бразильця та хоче підписати Романа Зозулю. Також в Динамо сватають Артема Кравця, який офіційно покинув Кайсеріпсор.

Іспанія оголосила, де прийме Україну в поєдинку Ліги націй, який пройде 6 вересня.

Світ

Рональд Куман очолить Барселону. Про це заявив президент клубу Жозеп-Марія Бартомеу. Також каталонці звільнили Еріка Абідаля.

Тоттенхем підписав відомого англійського голкіпера.