Головні новини футболу 18 серпня: Петраков почав роботу в збірній України, Динамо вперше втратило очки в УПЛ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 18 серпня.
Збірна України
Чемпіон світу Олександр Петраков розпочав виконувати обов'язки головного тренера збірної України – довиклик новачків і перші слова. Фахівець анонсував тренерський штаб національної команди.
Тренер налаштований вивести збірну Україну на ЧС-2022 і вже відхрестився від виправдань. Петраков прийняв збірну України в критичних умовах – чому не варто чекати дива від творця чемпіонства світу.
Ліга чемпіонів
Лісабонська Бенфіка перемогла ПСВ у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів із асистом Яремчука – відео голів і огляд поєдинку.
Угорський Ференцварош українців програв Янг Бойз у більшості, Мальме здолав Лудогорець Пластуна. Монако – Шахтар: вражаючий перфоманс системи Де Дзербі, залізний Трубін, гра по рахунку і один крок до ЛЧ.
Інші топ-події
Київське Динамо подарувало Інгульцю перше очко в Прем'єр-лізі – відео голів та огляд матчу 4-го туру.
Чемпіон Європи Мануель Локателлі офіційно перейшов у Ювентус із Сассуоло. Лондонський Челсі віддав Батшуаї у п'яту оренду.