Збірна України

Чемпіон світу Олександр Петраков розпочав виконувати обов'язки головного тренера збірної України – довиклик новачків і перші слова. Фахівець анонсував тренерський штаб національної команди.

Тренер налаштований вивести збірну Україну на ЧС-2022 і вже відхрестився від виправдань. Петраков прийняв збірну України в критичних умовах – чому не варто чекати дива від творця чемпіонства світу.

Ліга чемпіонів

Лісабонська Бенфіка перемогла ПСВ у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів із асистом Яремчука – відео голів і огляд поєдинку.

Угорський Ференцварош українців програв Янг Бойз у більшості, Мальме здолав Лудогорець Пластуна. Монако – Шахтар: вражаючий перфоманс системи Де Дзербі, залізний Трубін, гра по рахунку і один крок до ЛЧ.

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