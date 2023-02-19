Головні новини футболу 18 лютого: Зінченко вперше забив за Арсенал, черговий провал Челсі, Атсу знайшли мертвим
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 18 лютого.
Україна
Динамо оголосило нового суперника на зборах – клуб вигнав Ракицького і російського скандаліста, але є екс-зірка киян.
Ворскла здолала Полісся у серії пенальті і стала переможцем Winter Cup – сенсаційна дитина засмутила Олександра Усика.
Руслан Ротань роздає гравців Олександрії конкурентам – від чистки не вберігся навіть чемпіон світу.
Едуард Соболь віддав асист і привіз пенальті в переможному матчі – відео дебютної результативної дії українця у Франції.
Топ-матчі дня
Олександр Зінченко забив дебютний гол за Арсенал. Українець вразив ворота Астон Вілли, відкривши лік своїм голам у чемпіонаті Англії. "Каноніри" здобули вольову перемогу і повернули лідерство в АПЛ. Допомогла осічка Манчестер Сіті, який сенсаційно втратив очки.
Челсі програв найгіршій команді АПЛ. Казковий дебют 39-річного тренера, Мудрик провалився, страшна травма капітана лондонців.
Ліверпуль переграв Ньюкасл в матчі за 6 очок – вилучення провокує сенсаційний камбек легенди Києва, про якого багато хто забув.
Баварія зазнала сенсаційної поразки в Бундеслізі і ризикує втратити лідерство.
Реал переміг Осасуну з двома скасованими голами і асистом дебютанта – мадридці скоротили відставання від Барси.
Віталій Миколенко вибрався із зони вильоту завдяки перемозі Евертона над прямим конкурентом.
Інші головні події
Трагедія в Туреччині. Крістіана Атсу – екс-гравця Челсі, який зник безвісти після землетрусу – знайшли мертвим під завалами.
За Манчестер Юнайтед борються британський мільярдер і катарський шейх. Космічні пропозиції щодо придбання клубу вже зроблено.
Марсело офіційно став вільним агентом. Екс-капітан Реала достроково пішов з Олімпіакоса, зігравши у Греції лише 10 матчів.