Динамо розійшлося миром з Брюгге в Лізі Європи / ФК Динамо

Ліга Європи

Відбулися перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Динамо зіграло внічию з Брюгге на НСК Олімпійський. На красень-гол Віталія Буяльського бельгійці відповіли м'ячем зі стандарту – відео голів та огляд матчу. Мірча Луческу після гри висловив незадоволення таким результатом двобою.

"Розморозили морозильну камеру": бельгійські ЗМІ назвали слабке місце Динамо, а легенда Брюгге лютує через Буяльського.

Шахтар зіграв краще. "Гірники" розібралися з Маккабі Тель-Авів завдяки влучним ударам Алана Патріка і Тете. 2:0 – комфортна перевага перед домашнім матчем-відповіддю.

В інших поєдинках Паулу Фонсека здолав свою колишню команду, Мілан втратив перемогу, Манчестер Юнайтед розбив Реал Сосьєдад, а Бенфіка розійшлася миром з Арсеналом.

Україна

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