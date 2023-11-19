Відбір Євро-2024

Ще три збірні гарантували собі вихід на чемпіонат Європи. Група І "делегувала" Румунію та Швейцарію, а Нідерланди домучили другу путівку від квінтету В, поки Франція трощила карлика 14:0.

Олександру Петракову пережити таке щастя не судилося. Його збірна Вірменії розписала нічию з Уельсом, втративши будь-які шанси на Євро-2024.

Збірна України

"Синьо-жовті" випробують свою долю у понеділок, 20 листопада. Підопічні Реброва прибули в Леверкузен на фінальну битву з Італією, де потрібна виключно перемога.

Інтриги в чемпіонаті України

Президент Вереса Іван Надєїн створив резонанс історією про зірваний трансфер зірочки у Карпати. У всьому винні "агенти-терористи".

Клуби УПЛ планують скликати позачерговий Конгрес УАФ з метою усунення Андрія Павелка. 12 учасників підтримують, але є четвірка невизначених.

Травми зірок у збірних

Маркус Рашфорд примудрився отримати пошкодження у зіткненні з партнером по збірній Англії. На щастя, термін відновлення форварда МЮ не повинен бути надто довгим.

У Вінісіуса Жуніора з Реала все значно гірше. Вінгер "вершкових" ризикує пропустити понад 2 місяці після жахливої поїздки в збірну Бразилії.