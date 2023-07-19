Спаринги клубів УПЛ

Шахтар під керівництвом ван Леувена відверто не вражає. Після 0:5 від АЕКа "гірники" зазнали ще однієї розгромної поразки – Аякс настріляв 3 голи.

СК Дніпро-1 вже завершив підготовку на літніх зборах. Підопічні Кучера розписали результативну нічию з Кривбасом, а далі перший матч проти Панатінаїкоса у кваліфікації ЛЧ.

Трансфери та нові контракти

Кріштіану Роналду видав кілька різких випадів у бік Європи, хоча це не завадило скромній Сельті розбити Аль-Наср португальця. Саудівці вирішили, що треба терміново підсилюватись і оголосили про перехід Секо Фофана з Ланса.

Баварія за 50 млн євро придбала центрбека Мін Че Кіма з чемпіонського Наполі. Манчестер Юнайтед також не сидить без діла – Онана на підході, а поки фанати "дияволів" радіють новому контракту Рашфорда.

Українці в ЛЧ

Визначились 8 учасників другого раунду кваліфікації. Пройшли не всі українці – Владислав Кочергін (Ракув) і Максим Коваль (Шериф) святкують, а от Іван Зотько та Євген Цимбалюк з Лігою чемпіонів попрощались.