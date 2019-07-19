Головні новини футболу 18 липня: Маліновський голом та асистом дебютував за Аталанту, черговий топ-трансфер Ювентуса

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 18 липня.

Україна

Клуби УПЛ не підтримали розширення Прем'єр-ліги з сезону 2020/21 до 14-ти команд. Зате на тому ж засіданні було прийняте рішення все ж збільшити кількість клубів одразу до 16-ти, починаючи з сезону 2021/22.

Існує велика загроза, що в Україні можуть виникнути два чемпіонати. Про це заявив президент одного з клубів УПЛ.

Динамо дозаявило Олександра Караваєва на сезон 2019/20. Ще кілька виконавців першої команди поки залишаються поза списком. До слова, на думку експертів, лідер Динамо Віктор Циганков міг би підсилити Арсенал, проте лондонський клуб поки не може собі дозволити трансфер українця.

Луганська Зоря дізналась суперника в 2-му раунді кваліфікації ЛЄ 2019/20.

Трансфери

Маттейс Де Лігт перейшов у Ювентус. Вже екс-капітан Аякса підписав контракт на 5 років, а сума угоди склала 75 млн євро плюс бонуси. Де Лігт став третім найдорожчим захисником в історії футболу, а Ювентус оформив черговий топ-трансфер – раніше лави "Старої синьйори" поповнили Ремзі, Буффон та Рабйо.

Шахтар віддав Веллінгтона Нема в оренду. Хавбек до кінця 2019 року виступатиме за Флуміненсе.

Євген Коноплянка близький до Туреччини. Одразу декілька клубів з цієї країни претендують на українського вінгера. Перемовини тривають.

Світ

Руслан Маліновський розкішно дебютував за Аталанту. Хавбек збірної України забив гол та віддав асист у контрольному поєдинку – дивіться відеоогляд матчу.

Відбулися заключні матчі-відповіді 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Декілька українців завершили виступів у єврокубках – не обійшлося і без забитих голів у виконанні наших гравців.

Арсенал переміг Баварію в матчі Міжнародного кубка чемпіонів.