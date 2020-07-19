Головні новини футболу 18 липня: Арсенал вибив Ман Сіті в півфіналі Кубка Англії, Маліновський перервав вдалу серію

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 18 липня.

Україна

Клуби УПЛ погодили календар змагань на сезон 2020/21, який розпочнеться наприкінці серпня.

Чернігівська Десна визначилися з домашнім стадіоном на Лігу Європи. Як відомо, команда Олександра Рябоконя гарантувала собі другий за рангом єврокубок.

Олег Смалійчук готовий розпустити Карпати, якщо львів'яни не отримають місця у Першій лізі 2020/21.

Григорій Суркіс спілкувався з Віктором Скрипником після матчу Динамо та Зорі в рамках 31-го туру УПЛ. За інформацією ЗМІ, мова йшла про потенційну співпрацю. Як відомо, Скрипника називають одним із кандидатів на посаду наставника "біло-синіх".

Атакувальний хавбек Динамо Георгій Цітаішвілі вийшов у другий раунд голосування у престижній премії. Компанію йому склав і зірка Шахтаря.

Богдан Бутко перехворів COVID-19. Про це заявив сам захисник Шахтаря, який на правах оренди виступає за Лех.

Трансфери

Аталанта повісила цінник на Руслана Маліновського. Бажаючим підписати лідера збірної України доведеться викласти щонайменше 25-30 млн євро.

Два знамениті іспанські гравці покидають Вільяреал. У неділю вони проведуть останній матч за "жовту субмарину".

Кріштіану Роналду може покинути Ювентус у випадку приходу нового тренера, кандидатура якого не надто влаштовує португальця. Керівництво клубу очікує непростий вибір.

Голкіпер Ворскли отримав чергову пропозицію з Європи – цього разу з Греції.

Світ

Руслан Маліновський перервав вдалу серію. Українець не відзначився результативними діями, став одним із найгірших у поєдинку, а його Аталанта несподівано втратила очки.

Визначився перший фіналіст Кубка Англії 2019/20. Ним став Арсенал, який обіграв Манчестер Сіті завдяки дублю Обамеянга. Олександр Зінченко на полі так і не з'явився. У фіналі суперником "канонірів" стане переможець пари Манчестер Юнайтед – Челсі.

Барселона наразі має лише одного кандидата на заміну Кіке Сетьєну – підсумки зустрічі керівництва з тренером.

Жорже Жезус офіційно повернувся в Бенфіку. Зміна тренера відбудеться і в Монако, який вже звільнив наставника та призначить екс-керманича Баварії.