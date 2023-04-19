Ліга чемпіонів

Реал став півфіналістом Ліги чемпіонів, вдруге здолавши Челсі. Мудрик непогано з'явився на заміну, а героєм матчу став автор дубля Родріго. Мілан вперше за 16 років вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, вибивши Наполі. Сьогодні відбудуться інші чвертьфінали: Баварія спробує оформити камбек проти Манчестер Сіті, а Інтер приймає Бенфіку.

Україна та українці

Ребров може відмовитися від роботи у збірній України – журналіст розкрив сенсаційний план тренера. Луческу потисне руку Суркісу і поїде з Києва – тренеру Динамо знайшли новий клуб у Європі. Жирона встановила солідний цінник на Циганкова. Український біженець став чемпіоном Німеччини.

Європа

Салах побив бомбардирський рекорд АПЛ, який належав легенді Ліверпуля. Баварія хоче головну зірку майбутнього чемпіона Італії. Реал викрив Барселону в лицемірстві – історичні факти проти звинувачень Лапорти.