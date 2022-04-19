Динамо та збірна

Продовжилася історія конфлікту між київським клубом і збірною України. Динамо відмовилося відпускати футболістів у потрібний термін. Олександр Петраков навіть сформував резервний список на заміну динамівцям. А наш блогер спробував розібратися, хто підготує збірників краще – Петраков чи Луческу.

Пристрасті зростали, сторони обмінювалися різкими словами, але в підсумку все завершилося добре. Головний тренер озвучив нову дату збору збірної України і графік товариських матчів. А Динамо назвало дату, коли відпустить гравців до збірної України. Андрій Павелко особисто владнав питання в розмові з Ігорем Суркісом.

Україна та українці

Руслан Маліновський отримав травму в матчі Серії А, а Аталанта вже без нього посипалася та програла третій матч поспіль. Українець може покинути Аталанту – бергамаски запланували серйозний розпродаж після провального сезону.

Артем Довбик офіційно приєднався до Динамо. Збірна України може зіграти з Англією або Манчестер Сіті. Роман Безус виграв Кубок Бельгії – тріумф Гента у серії пенальті, незарахований гол українця.

Світ

Помер новонароджений син Роналду – із двійнят вижила лише дівчинка. Манчестер Юнайтед остаточно визначився з новим тренером. Барселона зганьбилася у матчі з Кадісом, зазнавши поразки на Камп Ноу. Рома врятувала нічию з Наполі та віддалила Спаллетті від чемпіонства.