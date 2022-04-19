Головні новини футболу 18 квітня: Динамо та збірна України домовилися, травма Маліновського, ганьба Барселони
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 18 квітня.
Динамо та збірна
Продовжилася історія конфлікту між київським клубом і збірною України. Динамо відмовилося відпускати футболістів у потрібний термін. Олександр Петраков навіть сформував резервний список на заміну динамівцям. А наш блогер спробував розібратися, хто підготує збірників краще – Петраков чи Луческу.
Пристрасті зростали, сторони обмінювалися різкими словами, але в підсумку все завершилося добре. Головний тренер озвучив нову дату збору збірної України і графік товариських матчів. А Динамо назвало дату, коли відпустить гравців до збірної України. Андрій Павелко особисто владнав питання в розмові з Ігорем Суркісом.
Україна та українці
Руслан Маліновський отримав травму в матчі Серії А, а Аталанта вже без нього посипалася та програла третій матч поспіль. Українець може покинути Аталанту – бергамаски запланували серйозний розпродаж після провального сезону.
Артем Довбик офіційно приєднався до Динамо. Збірна України може зіграти з Англією або Манчестер Сіті. Роман Безус виграв Кубок Бельгії – тріумф Гента у серії пенальті, незарахований гол українця.
Світ
Помер новонароджений син Роналду – із двійнят вижила лише дівчинка. Манчестер Юнайтед остаточно визначився з новим тренером. Барселона зганьбилася у матчі з Кадісом, зазнавши поразки на Камп Ноу. Рома врятувала нічию з Наполі та віддалила Спаллетті від чемпіонства.