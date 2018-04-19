Головні новини футболу 18 квітня: Динамо і Шахтар вийшли у фінал Кубка України, Селезньов створив сенсацію в Кубку Туреччини

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 18 квітня.

"Класичний" фінал Кубка України

Динамо і Шахтар легко пройшли своїх суперників у півфіналі Кубка України. Кияни розгромили представника Другої ліги СК Дніпро-1, а донеччани завдяки класній грі Марлоса не мали проблем з Маріуполем.

Олександр Хацкевич прокоментував успіх своєї команди, віддавши належне супернику. Дивіться відео голів і огляд переможного для Динамо матчу. "Гірники" в неоптимальному складі також забивали багато, єдиний негатив від гри – травма Дентінью.

Таким чином, Динамо та Шахтар зустрінуться у фіналі Кубка України. Зустріч запланована на 9 травня в Дніпрі.

Неймовірний Селезньов і інші українці за кордоном

Форвард Акхісар Беледієспора Євген Селезньов у півфіналі Кубка Туреччини відзначився дублем. Це принесло його команді перемогу над Галатасараєм і вивело її у фінал турніру.

Український нападник став справжнім героєм – він створив сенсацію, адже перший матч Галатасарай завершив на свою користь. Команда Селезньова була цілковитим аутсайдером протистояння – суперник наразі очолює чемпіонат Туреччини.

Варто відзначити Романа Безуса, який записав на свій рахунок гол за Сент-Трюйден.

Євген Коноплянка не допоміг Шальке вийти у фінал Кубка Німеччини – "кобальтові" вилетіли від Айнтрахта. Натомість Дмитро Чигринський і його АЕК пробилися у фінал Кубка Греції. У вирішальному матчі за Кубок Еллади знову спостерігатимемо за українським дербі – Чигринському протистоятиме Шахов з ПАОКом.

Ще одне вітчизняне протистояння відбудеться в Азербайджані – у фінал національного кубка вийшли команди Романа Григорчука та Юрія Максимова.

Європейський мідвік приніс сюрпризи

Ювентус несподівано втратив очки у матчі з Кротоне, що дозволило Наполі після перемоги над Удінезе повернутися в чемпіонську гонку Серії А. Знову не зумів перемогти Мілан, а найбільш захопливим матчем вечірнього кальчо стала перестрілка Фіорентини та Лаціо.

Несподіванки в Іспанії від представників топ-4: мадридський Реал не переміг Атлетік, а Валенсія поступилася Хетафе.

А от у Франції та Англії гіганти не розчарували. ПСЖ вийшов у фінал Кубка Франції, а Манчестер Юнайтед обіграв Борнмут і збільшив перевагу над Ліверпулем в АПЛ.