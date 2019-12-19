Головні новини футболу 18 грудня: нічия в Ель Класіко, Лунін вдало дебютував за Вальядолід, жеребкування Кубка України

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин футболу за 18 грудня.

Україна

Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України, яке подарувало цікаві пари. Динамо отримало дуже серйозного суперника, а Інгулець має шанс вдруге поспіль пробитися до півфіналу.

Динамо взимку проведе два збори в Туреччині – кияни зіграють товариські матчі проти сильних опонентів. Столичний клуб виставить Родрігеса на трансфер через регулярні порушення режиму. Корінтіанс хоче викупити Сідклея в Динамо. Ворскла влаштовує кадрову революцію – кілька гравців покидають клуб.

Світ

Ель Класіко розчарувало – Барселона та Реал Мадрид розписали нічию на Камп Ноу. Дивіться відеоогляд шахової партії Зідана та Вальверде. Навколо матчу було неспокійно – стюарди повикидали плакати сепаратистів. Серхіо Рамос став рекордсменом Ель Класіко, а Ансу Фаті – наймолодшим дебютантом за майже 80 років.

Ювентус здолав Сампдорію та одноосібно очолив Серію А. Джанлуїджі Буффон повторив неймовірне досягнення Мальдіні та побив грандіозний рекорд Дель П'єро. Багато вогню в Бундеслізі: Баварія у додатковий час вирвала перемогу над Фрайбургом, Борусія М здолала Падерборн, а Байєр вдома поступився Герті.

Ліверпуль продерся у фінал клубного чемпіонату світу, вирвавши перемогу над Монтерреєм. Клопп вгадав з замінами – його джокери здобули результат у компенсований час.

Наші за кордоном

Андрій Лунін дебютував за Вальядолід у матчі Кубка Іспанії проти Толоси. Голкіпер збірної України зіграв на нуль, а його команда розгромила суперника. А Орест Лебеденко вилетів з Кубка Іспанії – українець не забив вирішальний пенальті за Луго проти представника Терсери. Роман Зозуля на фоні гучного скандалу навіть не потрапив до заявки Альбасете.

Олександр Зінченко вперше після травми з'явився в старті Манчестер Сіті. Він допоміг "містянам" переграти Оксфорд Юнайтед і вийти у півфінал Кубка ліги. Там на них чекає Манчестер Юнайтед, який розгромив Колчестер. Матч видався важким як для Зінченка, так і для команди загалом.