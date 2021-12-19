Жерсон може повернутися в Динамо / ФК Динамо Київ

Україна і наші за кордоном

Одразу кілька українських футболістів оформили результативні дії в різних чемпіонатах Європи. Василь Кравець віддав гольовий пас в іспанській Сегунді, а Мар'ян Швед зробив те саме в чемпіонаті Бельгії. Проте всіх перевершив Роман Безус, який оформив асистентський дубль у складі Гента.

У Динамо стане менше холостяків. Вінгер киян і збірної України Віктор Циганков освідчився своїй коханій під час відпустки.

Топ-матчі дня

Рома сенсаційно розбила Аталанту, перервавши переможну серію команди Руслана Маліновського. Українець відіграв другий тайм і став найкращим у своїй команді, але не зміг зарадити розгрому.

Барселона красивим камбеком перервала невдалу серію – дитячий садок Хаві показує дива і вчиться на своїх помилках. Ще один центральний поєдинок Прімери завершився перемогою Севільї над Атлетіко – третя поспіль поразка команди Дієго Сімеоне.

Арсенал розгромив Лідс у єдиному суботньому матчі АПЛ. Інші поєдинки перенесли через поширення нового штаму коронавірусу в кількох клубах.

Борусія Д знову програла і відпустила Баварію у відрив.

Трансфери

Жерсон Родрігес близький до повернення в Динамо. Французький Труа готовий розпрощатись зі скандальним нападником, який далеко не вперше демонструє свій норов. Інший нападник киян близький до переїзду в Росію.

Дінь може звільнити місце для Миколенка в Евертоні – француз зацікавив два клуби АПЛ.

Ще один лідер СК Дніпро-1 зацікавив два імениті клуби з Європи.