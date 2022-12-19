Чемпіонат світу

Аргентина стала чемпіоном світу. У фіналі Мундіалю "альбіселесте" в серії пенальті переграли Францію. Основний час завершився яскравою нічиєю – Мессі оформив дубль, а Мбаппе відповів хет-триком.

Президенту України не дозволили виступити на фіналі. Володимир Зеленський записав виступ, але його не пропустили. Кислиця висміяв Інфантіно за безхребетні потурання Путіну, а Україна принизила ФІФА у Twitter.

Геній Мессі

Мессі визначився з майбутнім у збірній Аргентини після перемоги на ЧС-2022. "Я стільки про це мріяв, досі не можу повірити..." – Лео вперше прокоментував тріумф. Він визнаний найкращим гравцем турніру. Мессі став рекордсменом за кількістю зіграних хвилин на чемпіонатах світу та встановив унікальне досягнення Мундіалів.

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