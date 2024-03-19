Головні новини футболу 18 березня: збірна України зіграє проти топ-суперника, гучне покарання в АПЛ
"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за понеділок, 18 березня.
Євро-2024
Збірна України нарешті у повному складі – Ребров відправив 6 гравців тренуватися окремо, є новини щодо Циганкова.
Україна зустрінеться з топ-збірною у потенційній підготовці до Євро-2024. Матч відбудеться на початку червня.
Боснія і Герцеговина – Україна: прогноз на матч плей-офф за Євро-2024.
Боснійську збірну знищують перед матчем з Україною за бажання "веселитися та пити" – суперники ігнорують домашнє поле.
Україна
Сергій Сидорчук зіграв у ганебному матчі в Бельгії – тренер суперників не стримав сміху, прокуратура розпочала розслідування.
АПЛ може поповнитися ще одним українцем. На Дмитра Різника полюють два клуби, а Шахтар не пошкодував грошей на заміну.
Байєр і Борусія Д націлились на трьох гравців збірної України – двох з них раніше хотів Манчестер Юнайтед.
Чверть сотні за Судакова, прогрес без дебюту від зірки Шахтаря, подвійний стрибок форварда Динамо – оновлені ціни в УПЛ.
Зарплати на УПЛ ТБ: стало відомо, скільки отримують коментатори, ведучі та експерти.
Мудрик провів найкращий матч – українець перевершив героїв Челсі, легенда Арсенала у захваті, "дідівщина" псує ефект.
Інші головні події
"Що відбувається з Довбиком?": іспанський ЗМІ нагадав українцеві про суть футболу – це ключ до ЛЧ.
Масове божевілля в Туреччині – зірки Фенербахче влаштували бійку з фанатами після скандальної перемоги імені Фреда.
АПЛ офіційно оштрафувала ще один клуб на 4 очки – він опинився в зоні вильоту після трансферів на 250 млн.
Лаціо офіційно оголосив ім'я нового тренера, який замінив Мауріціо Саррі.
Антуан Грізманн не зіграє за збірну Франції вперше за майже 7 років – банальна причина "закрила" фантастичну серію.