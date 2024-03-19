Анатолій Трубін і Георгій Судаков готуються до матчу Боснія – Україна / УАФ

Євро-2024

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Україна зустрінеться з топ-збірною у потенційній підготовці до Євро-2024. Матч відбудеться на початку червня.

Боснія і Герцеговина – Україна: прогноз на матч плей-офф за Євро-2024.

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Україна

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