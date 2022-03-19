Єврокубки

Відбулося жеребкування всіх трьох єврокубків – останнє у поточному сезоні. Сформовані чвертьфінальні пари та турнірні сітки аж до фіналу.

У Лізі чемпіонів складних суперників отримали команди всіх українців – Романа Яремчука, Олександра Зінченка і Андрія Луніна. Результати жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу ЛЧ.

Барселона, Ярмоленко та Маліновський отримали суперників у Лізі Європи – підсумки жеребкування.

Ліга конференцій: жеребкування 1/4 та 1/2 фіналів – двоє українців та Рома проти старих знайомих.

Україна

Помер Олексій Бахарєв – колишній гравець Шахтаря і збірних України та Росії (за обидві національні команди зіграв по 1 матчу). Йому було 45 років.

"Зараз мені гірше, ніж у Києві під бомбами": Де Дзербі визначився з майбутнім у Шахтарі та "наїхав" на російський спорт.

Михайло Фоменко не може виїхати з Сум. Екс-тренер збірної України опинився у складній ситуації.

Український футболіст загинув у боях з російськими окупантами, захищаючи Київ.

Голкіпер СК Дніпро-1 перейшов у Фейєнорд – на це місце претендував Андрій Пятов.

Півзахисник Маріуполя не виходить на зв'язок з 5-го березня. Гравці УПЛ б'ють на сполох.

Світ

Друга поспіль відмова росіянам: CAS не призупинив дискваліфікацію збірної окупантів з міжнародних турнірів.

Скандал у Німеччині – в асистента арбітра кинули стакан. Поєдинок був перерваний.

Дженоа виграла вперше за півроку, а в АПЛ Лідс обіграв Вулверхемптон, програючи 0:2.