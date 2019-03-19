Головні новини футболу 18 березня: Мораєс отримав українське громадянство, збірна почала підготовку до відбору на Євро

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 18 березня.

Збірна України

Головна команда країни зібралась в Києві перед стартом відбору на Євро-2020. Розпочалася підготовка до матчу проти збірної Португалії. Наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко дав прес-конференцію, де розповів про план на гру з чинними чемпіонами Європи.

Португалія також розпочала підготовку до матчу з Україною. Головна зірка команди Кріштіану Роналду не взяв участі в першому тренуванні, адже просто ще не прибув до табору збірної. Цікаві деталі з вікенду: Поки Роналду готувався забивати Україні, фанати здавали квитки.

Натуралізація

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс офіційно отримав українське громадянство та вже завтра може приєднатися до збірної. Головний тренер Андрій Шевченко обережно прокоментував цю ситуацію, а згодом і сам футболіст взяв слово.

Авторитетний Мирон Маркевич не бачить у натуралізації Мораєса проблеми. Віктор Вацко також спробував переконати в правильності такого рішення. Що стосується нашого найближчого суперника, то у Португалії є свій Мораєс, і не всім це подобається.

Найбільш боляче ймовірний виклик Жуніора в збірну України вдарить по основному форварду "синьо-жовтих" Роману Яремчуку. Він протягнув Гент у Бельгії в топ-6, а в національній команді отримав бразильського конкурента з кращими показниками.

УПЛ

Визначились усі учасники першої та другої шісток 2-го етапу української Прем'єр-ліги. Ворскла у вирішальному матчі з трьома пенальті зіграла внічию проти Арсенала-Київ та несподівано пролетіла повз топ-6. Головний тренер полтавців Василь Сачко заявив, що готовий піти з клубу вже завтра.

Виконком ФФУ затвердив рішення про перенесення матчів УПЛ та Кубка України через вибори Президента України. Відповідно, головна битва чвертьфіналу Кубка України за участю Шахтаря та Динамо відбудеться 7 квітня.