Збірна України

Національна збірна у складному матчі здолала Мальту. Мудрик ефектно забив дебютний гол, а Довбик реалізував пенальті.

Україна повернулася на друге місце в групі, а доля прямої путівки на Євро-2024 визначиться у грі з Італією. Сергій Ребров оцінив гру команди.

Європа

Англія обіграла Італію, вийшла на Євро-2024 та підсобила Україні. Сербія наблизила Україну до плей-офф, а Угорщина не змогла достроково оформити вихід. Казахстан шокував Фінляндію камбеком і зберігає шанси на Євро.

Терорист, який зірвав матч відбору до Євро-2024, був заарештований. Іншого підозрюваного поліція Брюсселя застрелила, ще двоє досі в розшуку.

УПЛ

Патрік ван Леувен мав конфлікт із лідерами Шахтаря – ЗМІ озвучив низку претензій гравців до тренера. Руслан Ротань, за чутками, може очолити Шахтар.

Що буде з єврокубковими матчами Зорі та Маккабі – українці пропонують 2 варіанти, а УЄФА затягує вердикт. Гравці українського клубу отримали 1,5 млн за фіктивну військову службу – ДБР повідомило про підозру.