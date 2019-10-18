Головні новини футболу 17 жовтня: нові подробиці конфлікту Суркіса та Павелка, матч Барселона – Реал перенесений

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 17 жовтня.

Конфлікт Суркіс – Павелко

УАФ прокоментувала чутки про бійку очільника УАФ Андрія Павелка та колишнього віце-президента УЄФА Григорія Суркіса у VIP-ложі НСК Олімпійський під час матчу Україна – Португалія. Інше джерело з УАФ на правах анонімності повідомило додаткові подробиці скандалу – начебто недопрацювала державна охорона, яка пропустила осіб без відповідних запрошень.

Один з учасників інциденту – Григорій Суркіс – заявив, що з ним все добре, відмовившись додатково коментувати ситуацію.

Україна

Генеральна прокуратура України відкрила провадження проти керівників Динамо за фактом ухиляння від сплати податків. У разі доведення вини службовим особам київського клубу загрожує серйозне покарання.

Роман Яремчук підірвав Росію легким тролінгом. Бомбило в усіх: журналістів, фанатів і навіть колишнього гравця Динамо.

Захисник Динамо Карлос Самбрано хоче покинути клуб заради Копа Амеріка-2020. Денис Бойко був прооперований – очікувалося, що голкіпер вибув до кінця року, але пізніше з'явилися оптимістичніші прогнози.

Світ

Матч Барселона – Реал перенесли. Поєдинок, який мав відбутися 26 жовтня, пройде в грудні. Причиною перенесення Ель Класіко стала нестабільна політична ситуація в Барселоні.

Руслан Маліновський отримає шанс закріпитися в основі Аталанти, вважають італійські ЗМІ.