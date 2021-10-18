Україна

У першому матчі нового тренера Минай розписав нічию з Десною – ненудні нулі в Ужгороді. Полтавська Ворскла втримала перемогу над Олександрією у феєричному матчі з дублем Рангеля.

Хавбек Кирило Ковалець зазнав моторошної травми у матчі з Ворсклою і покинув поле на ношах. Екс-керманич Волині Віталій Кварцяний заінтригував можливим поверненням в український футбол.

Європа

Туринський Ювентус переміг Рому вдома завдяки курйозному голу Кіна. Тим часом Аталанта розгромила Емполі в день 114-річчя клубу – Маліновський втратив свій шанс після виходу на заміну.

У чемпіонаті Іспанії Барселона перемогла Валенсію – Депай і Фаті залякують Динамо перед Лігою чемпіонів. Мюнхенська Баварія розтрощила Байєр і одноосібно очолила Бундеслігу.

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Шахтар – Реал: з'явилася аявка мадридців на зустріч Ліги чемпіонів. Поєдинок із Реалом обслуговуватиме арбітр, який вже фіксував перемогу "гірників" над "вершковими".