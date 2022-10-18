"Золотий м'яч-2022"

Володарем "Золотого м'яча" став Карім Бензема. Жіночу найпрестижнішу індивідуальну нагороду здобула представниця Барселони, встановивши рекорд. Все найважливіше зібране тут.

Також стало відомо, як проголосувала Україна за претендентів на престижну премію.

Тібо Куртуа визнаний найкращим голкіпером року, а Гаві – молодим гравцем. Команда року має серйозний український слід. Лєвандовскі і Мане отримали нові нагороди від France Football.

Українці за кордоном

Реал хоче продовжити контракт з Луніним – рішення за українцем, який гриз себе за пропущений гол від Шахтаря.

Шевченко з українським аксесуаром завітав на церемонію вручення "Золотого м'яча", пригадав свій тріумф у 2004-му та розповів світові про війну Росії проти України.

Зінченко та Миколенко взяли участь у благодійному матчі CS:GO. Вдалося зібрати майже 800 тисяч гривень.

Україна

У Києві заборонили проведення найближчих матчів чемпіонату України.

Помер легенда Карпат. Він був причетний до успішного виступу африканської збірної на чемпіонаті світу.

"Про таке навіть говорити не хочеться": інтерв'ю Артема Довбика – гол Руху, внутрішньокомандні моменти, бійка у Львові