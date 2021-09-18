Головні новини футболу 17 вересня: збірна України без Маліновського, Пеле знову потрапив у реанімацію
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 17 вересня.
Збірна України
Олександр Петраков оголосив заявку збірної України на жовтневі матчі відбору до ЧС-2022. Руслана Маліновського немає навіть у резерві.
Віктор Вацко висловив занепокоєння рішенням наставника "синьо-жовтих" та виокремив головну небезпеку для національної команди.
Дебютант вересневого збору Тарас Качараба отримав травму, граючи за Славію в Лізі конференцій.
Україна
ЗМІ повідомили, що Віктор Скрипник готовий покинути Зорю. Клуб уже відреагував на цю інформацію.
Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін покинув лазарет і вже тренується у загальній групі.
Десна на останніх хвилинах вирвала перемогу над Рухом – сіверяни перервали 3-матчеву безвиграшну серію
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: перші бали від Динамо в ЛЧ, фіаско Шахтаря і Зорі завадили Україні обійти Росію
Світ
Сергій Ребров набрав впевнену ходу в чемпіонаті ОАЕ – четверта поспіль звитяга Аль-Айна
Пеле знову потрапив до реанімації після операції з видалення пухлини.
Німеччина відпустила тренера молодіжки в збірну Туреччини – шлях для Шевченка закритий.
Ярмоленко і Ко проти Роналду, Реал у битві лідерів Прімери, кризовий Ювентус прийме Мілан – топ-матчі вікенду