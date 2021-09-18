Збірна України

Олександр Петраков оголосив заявку збірної України на жовтневі матчі відбору до ЧС-2022. Руслана Маліновського немає навіть у резерві.

Віктор Вацко висловив занепокоєння рішенням наставника "синьо-жовтих" та виокремив головну небезпеку для національної команди.

Дебютант вересневого збору Тарас Качараба отримав травму, граючи за Славію в Лізі конференцій.

Україна

ЗМІ повідомили, що Віктор Скрипник готовий покинути Зорю. Клуб уже відреагував на цю інформацію.

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін покинув лазарет і вже тренується у загальній групі.

Десна на останніх хвилинах вирвала перемогу над Рухом – сіверяни перервали 3-матчеву безвиграшну серію

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Світ

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Пеле знову потрапив до реанімації після операції з видалення пухлини.

Німеччина відпустила тренера молодіжки в збірну Туреччини – шлях для Шевченка закритий.

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