Наш день в АПЛ

Вчора чотири українці зіграли в найкращій лізі світу між собою. Всі вийшли у стартових складах своїх команд. Михайло Мудрик засяяв у битві проти Іллі Забарного, але партнери підвели – Челсі знову провалився в матчі АПЛ. Арсенал дотиснув Евертон – Олександр Зінченко був гострим і цікавим, а Віталій Миколенко помучив суперзірку та двічі врятував.

Україна

ЛНЗ здобув історичну перемогу під керівництвом Дулуба, перервавши безпрограшну серію Руха. Дніпро-1 втратив очки з Колосом у дебютному матчі Максимова. Кривбас на останніх хвилинах вирвав перемогу над Вересом та піднявся на друге місце в УПЛ.

Шахтар прилетів до Німеччини на матч Ліги чемпіонів проти Порту. Патрік ван Леувен визначився із заявкою команди. Тренер озвучив серйозну претензію до гравців напередодні старту в єврокубках.

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Реал здобув вольову перемогу над Сосьєдадом у "королівському дербі" – Кубо та Гарсія влаштували шоу перед стартом ЛЧ. Зінченко став наступним пріоритетом – Арсенал домовився про нові контракти з двома зірками.