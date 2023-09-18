Головні новини футболу 17 вересня: український день в АПЛ, Вернидуб підняв Кривбас на друге місце УПЛ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 17 вересня.
Наш день в АПЛ
Вчора чотири українці зіграли в найкращій лізі світу між собою. Всі вийшли у стартових складах своїх команд. Михайло Мудрик засяяв у битві проти Іллі Забарного, але партнери підвели – Челсі знову провалився в матчі АПЛ. Арсенал дотиснув Евертон – Олександр Зінченко був гострим і цікавим, а Віталій Миколенко помучив суперзірку та двічі врятував.
Україна
ЛНЗ здобув історичну перемогу під керівництвом Дулуба, перервавши безпрограшну серію Руха. Дніпро-1 втратив очки з Колосом у дебютному матчі Максимова. Кривбас на останніх хвилинах вирвав перемогу над Вересом та піднявся на друге місце в УПЛ.
Шахтар прилетів до Німеччини на матч Ліги чемпіонів проти Порту. Патрік ван Леувен визначився із заявкою команди. Тренер озвучив серйозну претензію до гравців напередодні старту в єврокубках.
Інші новини
Реал здобув вольову перемогу над Сосьєдадом у "королівському дербі" – Кубо та Гарсія влаштували шоу перед стартом ЛЧ. Зінченко став наступним пріоритетом – Арсенал домовився про нові контракти з двома зірками.