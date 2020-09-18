Колос і Ліга Європи

Колос дебютував у Лізі Європи з історичної перемоги над Арісом. Ковалівці забили грекам два голи. Руслан Костишин скромно прокоментував історичний тріумф, а от гравці влаштували шалене святкування у роздягальні. У наступному раунді квалыфікації український клуб зіграє з хорватською Рієкою.

Тоттенхем ледь не зганьбився і Болгарії, Ібрагімовіч допоміг Мілану пройти Шемрок Роверс. Вольфсбург познущався з Кукеса і став суперником Десни у наступному раунді Ліги Європи.

Українці за кордоном

Роман Яремчук став альтернативою Владиславу Супрязі в Болоньї. Окрім того, форвард Гента також зацікавив гранд Серії А.

Колишній хавбек Карпат Сергій Вакуленко забив переможний гол за Арарат у матчі з божевільним камбеком. Іван Петряк асистом створив переможний гол Фехервара у Лізі Європи.

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