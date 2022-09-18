Головні новини футболу 17 вересня: чергова втрата збірної України, новий клуб Хацкевича, Баварія знову провалилася
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 17 вересня.
Збірна України
Олександр Зінченко пропустить два тижні. Про це захисник Арсенала повідомив у розмові з головним тренером національної команди Олександром Петраковим. Раніше стало відомо, що представник АПЛ не зможе допомогти збірній у вирішальних матчах Ліги націй проти Шотландії та Вірменії.
Також "синьо-жовті" втратили ще одного легіонера через травму. Водночас до табору національної команди приєдналися два гравці з УПЛ.
УПЛ
Віктор Циганков заробляє в Динамо 2 млн євро на рік – розкрили зарплати лідерів київського клубу.
Шахтар знайшов альтернативу Єгору Назарині, якого не зміг підписати влітку. "Гірники" хочуть переманити хавбека олімпійської збірної Аргентини.
Київський клуб має колосальний резерв для підсилення – гравець сенсації ЧС-2002 знімає капелюха перед потенційним дебютантом Динамо.
Світ
Манчестер Сіті став лідером АПЛ, потіснивши Арсенал Зінченка. Холанд знову забив, а кривдник збірної України отримав божевільне вилучення.
Баварія зазнала сенсаційної поразки в Німеччині та не може виграти вже 4 матчі Бундесліги. Борусія Д виграла дербі в Шальке, але втратила Марко Ройса – капітан ризикує пропустити чемпіонат світу.
Барселона обійшла Реал та очолила Прімеру – реабілітація за Баварію, дубль і ювілей Лєвандовскі, два асисти захисника.
Микола Кухаревич феєрично дебютував у Шотландії – асист в матчі за 6 очок, один з найкращих за оцінками, фани вражені. А от Ярослав Ракицький був вилучений. Це вже друге червона картка для українця в сезоні.
Олександр Хацкевич знайшов новий клуб – оригінальне працевлаштування екс-тренера Динамо.