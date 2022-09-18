Збірна України

Олександр Зінченко пропустить два тижні. Про це захисник Арсенала повідомив у розмові з головним тренером національної команди Олександром Петраковим. Раніше стало відомо, що представник АПЛ не зможе допомогти збірній у вирішальних матчах Ліги націй проти Шотландії та Вірменії.

Також "синьо-жовті" втратили ще одного легіонера через травму. Водночас до табору національної команди приєдналися два гравці з УПЛ.

УПЛ

Віктор Циганков заробляє в Динамо 2 млн євро на рік – розкрили зарплати лідерів київського клубу.

Шахтар знайшов альтернативу Єгору Назарині, якого не зміг підписати влітку. "Гірники" хочуть переманити хавбека олімпійської збірної Аргентини.

Київський клуб має колосальний резерв для підсилення – гравець сенсації ЧС-2002 знімає капелюха перед потенційним дебютантом Динамо.

Світ

Манчестер Сіті став лідером АПЛ, потіснивши Арсенал Зінченка. Холанд знову забив, а кривдник збірної України отримав божевільне вилучення.

Баварія зазнала сенсаційної поразки в Німеччині та не може виграти вже 4 матчі Бундесліги. Борусія Д виграла дербі в Шальке, але втратила Марко Ройса – капітан ризикує пропустити чемпіонат світу.

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Микола Кухаревич феєрично дебютував у Шотландії – асист в матчі за 6 очок, один з найкращих за оцінками, фани вражені. А от Ярослав Ракицький був вилучений. Це вже друге червона картка для українця в сезоні.

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