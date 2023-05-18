Хосеп Гвардіола знову у фіналі ЛЧ / Getty Images

Ліга чемпіонів

Манчестер Сіті вийшов у фінал Ліги чемпіонів. Команда Хосепа Гвардіоли розбила Реал, забивши мадридцям 4 "сухі" м'ячі – відео голів і огляд матчу. Для "містян" цей фінал стане другим в історії клубу – шанс таки здобути омріяний трофей після невдачі з Челсі у сезоні 2020/21. Реал склав повноваження володаря трофею.

Відповідно, визначилися фіналісти ЛЧ 2022/23 – унікальний матч і шанс здійснити мрію. Поєдинок пройде 10 червня у Стамбулі.

Україна

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