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Головні новини футболу 17 травня: Баварія закріпила лідерство у Бундеслізі, Ібрагімовіч піде з Мілана

07:00 123 Читать на русском
Головні новини футболу 17 травня: Баварія закріпила лідерство у Бундеслізі, Ібрагімовіч піде з Мілана
Головні новини футболу 17 травня

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 17 травня.

Німеччина

Баварія натужно перемогла Уніон і відірвалася від конкурентів на вершині Бундесліги. Щоправда, мюнхенці показали невиразний футбол. Антигероєм став екс-захисник Борусії Д, який дозволив фавориту забити два голи. Лєвандовскі п'ятий сезон поспіль підкорив гросмейстерську позначку забитих м'ячів і може побити свій рекорд.

В іншому матчі ігрового дня Кельн розписав бойову нічию з Майнцом – "карнавальники" оформили яскравий камбек. Долю матчу вирішив дивовижний сольний прохід. Перший тур Бундесліги після відновлення чемпіонату привернув увагу рекордної глядацької аудиторії.

Європа

Златан Ібрагімовіч покине Мілан – відомий тренер озвучив два варіанти, між якими обирає швед. Рома загрузла у космічних боргах та змушена продавати головних зірок – Фонсека ризикує втратити лідерів.

УЄФА може зменшити кількість міст-господарів Євро – у трьох виникли проблеми. Як дограватимуть чемпіонат Іспанії – насичений календар та матчі опівночі.

Барселона та Ювентус домовились про безпрецедентний обмін – каталонці отримають двох гравців і чималу суму. Мохамед Салах відмовився переходити в Реал.

Наші за кордоном

Олександр Зінченко може позбутися конкурента – Манчестер Сіті роздумує над мегаобміном з РБ Лейпциг. "Переговори з Шахтарем на завершальному етапі", – Едуард Соболь прокоментував свій трансфер у Брюгге.

Роман Григорчук готовий повернутись в УПЛ – тренер розповів, які клуби йому імпонують. Андрій Шевченко зізнався, чи проміняє збірну України на Мілан.

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Шевченко озвучив наступну ціль збірної України
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