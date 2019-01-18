Головні новини футболу 17 січня: Динамо продовжило Кадара, Барселона може бути виключена з Кубка Іспанії

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 17 січня.

Україна

Захисник Динамо Тамаш Кадар підписав новий контракт з клубом. Нова угода угорського центрбека розрахована до літа 2023 року. Інший захисник Динамо Томаш Кендзьора зацікавив Сент-Етьєн. Легенда киян Віталій Косовський покинув рідний клуб та очолив молодіжну команду Ворскли.

Також стали відомі суперники киян на другому зборі в Іспанії.

Трансфери

Євген Коноплянка близький до переходу в Бешикташ. За інформацією турецьких ЗМІ, всі деталі трансферу вже узгоджені, а незабаром про перехід українця оголосять офіційно. Зарплатня Коноплянки складатиме більше 3 млн євро за сезон.

Захисник Карпат Орест Лебеденко переїде в Іспанію та замінить в Луго Василя Кравця – трансфер вже на фінішній прямій.

Конкурент Луніна в Реалі Кіко Касілья перейшов у Лідс, а сам українець може залишитись у складі Леганеса ще на один сезон. Раніше Лунін відмовився повертатись у Реал в січні.

Хавбек Тоттенхема Мусса Дембеле продовжить кар'єру в Китаї.

Інші головні події

Барселона розгромила Леванте в матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Курйозний дубль в активі Усмана Дембеле, ще один гол забив Ліонель Мессі. Щоправда, вихід Барселони у чвертьфінал наразі під певним сумнівом. Команду звинувачують в тому, що в першому матчі 1/8 фіналу Кубка в матчі взяв участь дискваліфікований гравець. Барселона вже відреагувала на цю інформацію, відхиливши звинувачення. Розгляд справи відбудеться найближчими днями, хоч Леванте і пропустив строк для подання скарги.

Василь Кравець претендує на звання найкращого лівого захисника за підсумками першого кола Сегунди. Також захисник збірної України, який травмувався в дебютному для себе матчі з Реалом, має шанси зіграти проти Барселони. До слова, Кравець отримав хороші відгуки за свою гру проти Реала.