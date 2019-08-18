Головні новини футболу 17 серпня: Зінченко перервав рекордну серію в АПЛ, Коутінью покидає Барселону

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 17 серпня.

Україна

4-й тур УПЛ стартував двома поєдинками. В першому СК Дніпро-1 та Ворскла розійшлися миром, обмінявшись голами у другому таймі – відеоогляд матчу.

В іншому поєдинку дня також була зафіксована нічия. У Чернігові місцева Десна не зуміла обіграти Колос – матч завершився нульовою нічиєю. Нагадаємо, Шахтар свій матч проти Львова проведе у неділю, а матч Маріуполь – Динамо перенесений на вересень.

Українці за кордоном

Манчестер Сіті та Тоттенхем розписали нічию у драматичному матчі. Олександр Зінченко міг забивати, а наприкінці поєдинку травмувався, хоча й дограв зустріч до кінця. Українець вперше в англійській кар'єрі пішов з поля без перемоги у поєдинку чемпіонату, перервавши рекордний показник.

Андрій Ярмоленко вийшов на поле в матчі АПЛ вперше за 10 місяців. Українець отримав найгіршу оцінку в поєдинку серед гравців обох команд, а його Вест Хем набрав перше очко в чемпіонаті. А от Роман Зозуля стартував у новому сезоні не дуже вдало – його Альбасете розгромно програв, хоча українець був одним із найкращих.

Адерінсола Есеола, Олександр Зубков та Артем Сухоцький відзначилися забитими голами у матчах своїх команд.

Трансфер Євгена Коноплянки на межі зриву – Шальке та Бешикташ ніяк не можуть узгодити ціну переходу.

Руслан Маліновський повернувся до тренувань після пошкодження, отриманого в контрольному матчі Аталанти.

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Ліверпуль та Арсенал здобули чергові перемоги в АПЛ, а Реал здолав Сельту та відірвався від Барселони на 3 очки вже за підсумками стартового туру. У Німеччині Борусія Д стартувала з розгромної перемоги та очолила турнірну таблицю.