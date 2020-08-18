Головні новини футболу 17 серпня: Шахтар без варіантів вилетів з Ліги Європи, Барселона звільнила головного тренера

Виліт Шахтаря з ЛЄ

Завершилася єврокубкова кампанія Шахтаря. Інтер розбомбив "гірників" і знущально легко вийшов у фінал Ліги Європи. У ворота чемпіона України влетіло 5 голів – дивіться відеоогляд матчу. Поразка Шахтаря визначила пару фіналістів турніру, які поборються за трофей.

Луїш Каштру взяв провину за розгром на себе, назвав переломний момент та виділив головні причини вильоту з Ліги Європи. Підопічні Антоніо Конте встановили рекорд результативності, а сам наставник Інтера закликав не робити висновків про Шахтар за результатом півфіналу.

Європа

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Україна

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