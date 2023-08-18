Єврокубки

Динамо взяло реванш в Аріса та пройшло далі в Лізі конференцій. Матч видався дуже важким і драматичним. Сидорчук і Андрієвський створили красу, а Бущан виграв серію пенальті.

Фанати Аріса знову зганьбилися – після перемоги Динамо і відповіді Бущана згадали Путіна, зав'язалася масова сутичка. Кияни отримали суперника у вирішальному раунді кваліфікації.

СК Дніпро-1 розписав нічию зі Славією й вилетів з Ліги Європи. У відборі Ліги конференцій команда Кучера зіграє зі словаками. А Зоря в Лізі Європи зустрінеться з кривдниками Дніпра-1.

У Лізі Європи українці вибили білорусів та казахів. У Лізі конференцій Яремчук оформив хет-трик, а асист Безуса не врятував Омонію.

Наші за кордоном

Маліновський наблизився до повернення в Серію А. Топ-інсайдер розкрив умови трансферу. Марсель узгодив перехід Руслана в Дженоа, але українець взяв паузу і розглядає сенсаційний варіант.

Олександр Зінченко повернувся до складу Арсенала після 3 місяців паузи. В Реалі визначились з основним голкіпером на наступний матч Ла Ліги, озвучивши вердикт для Андрія Луніна.

Лідер молодіжної збірної України знайшов новий клуб – до нього був інтерес у Німеччині та АПЛ.

Світ

Саудівська Аравія хоче отримати місце в ЛЧ – є перша відповідь від УЄФА, легендарний партнер Шевченка категоричний. УЄФА назвав претендентів на найкращих гравця і тренера сезону.

Шахтар завершує трансфер гравця з Європи. Гвардіола випередив Луческу у списку найтитулованіших тренерів – попереду лише одна легенда.