Головні новини футболу 17 серпня: Динамо проскочило далі в єврокубках, Маліновський на шляху в Серію А
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 17 серпня.
Єврокубки
Динамо взяло реванш в Аріса та пройшло далі в Лізі конференцій. Матч видався дуже важким і драматичним. Сидорчук і Андрієвський створили красу, а Бущан виграв серію пенальті.
Фанати Аріса знову зганьбилися – після перемоги Динамо і відповіді Бущана згадали Путіна, зав'язалася масова сутичка. Кияни отримали суперника у вирішальному раунді кваліфікації.
СК Дніпро-1 розписав нічию зі Славією й вилетів з Ліги Європи. У відборі Ліги конференцій команда Кучера зіграє зі словаками. А Зоря в Лізі Європи зустрінеться з кривдниками Дніпра-1.
У Лізі Європи українці вибили білорусів та казахів. У Лізі конференцій Яремчук оформив хет-трик, а асист Безуса не врятував Омонію.
Наші за кордоном
Маліновський наблизився до повернення в Серію А. Топ-інсайдер розкрив умови трансферу. Марсель узгодив перехід Руслана в Дженоа, але українець взяв паузу і розглядає сенсаційний варіант.
Олександр Зінченко повернувся до складу Арсенала після 3 місяців паузи. В Реалі визначились з основним голкіпером на наступний матч Ла Ліги, озвучивши вердикт для Андрія Луніна.
Лідер молодіжної збірної України знайшов новий клуб – до нього був інтерес у Німеччині та АПЛ.
Світ
Саудівська Аравія хоче отримати місце в ЛЧ – є перша відповідь від УЄФА, легендарний партнер Шевченка категоричний. УЄФА назвав претендентів на найкращих гравця і тренера сезону.
Шахтар завершує трансфер гравця з Європи. Гвардіола випередив Луческу у списку найтитулованіших тренерів – попереду лише одна легенда.