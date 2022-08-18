"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 17 серпня. Динамо програє у першому матчі за груповий турнір Ліги чемпіонів проти Бенфіки.

Динамо – Бенфіка: Забарний не врятував киян від поразки у першому матчі плей-офф ЛЧ 17 08 2022

Динамо і ЛЧ

Динамо зазнало поразки від Бенфіки у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Циганков міг стати героєм, але привіз гол, не реалізував свої шанси і досить швидко зійшов з поля. Караваєв також втратив пару нагод виправити ситуацію. Для команди Луческу це перша поразка в єврокубковому сезоні. З великою імовірністю київський клуб вилетить з ЛЧ і восени гратиме на груповому турнірі Ліги Європи.

Црвена Звезда програла яскравий матч Маккабі в ізраїльській Хайфі. В іншій зустрічі кваліфікації Ліги чемпіонів Карабах і Вікторія не виявили переможця в Азербайджані.

Україна

Зінченко ефектно осоромив гравців Арсенала своєю технікою – відео дня стало вірусним у середовищі англійських фанатів. За добу ролик набрав півтора мільйона переглядів у Твіттері. Універсал збірної України, схоже, не збирається здавати позиції в лондонській команді.

Дружина Ярославського катається на яхті, яку обіцяли продати ще в березні. Президент Металіста швидко відреагував.

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Шахтар повернувся в Україну для підготовки до нового сезону. "Гірники" зробили командне фото на київському вокзалі. Водночас легіонер Шахтаря не приїхав з командою і готується за кордоном.

"Мій контракт у ЗСУ": Рябоконь – про завершення угоди з Десною та неприйнятність роботи за кордоном.

Світ

Мбаппе і Неймар влаштували зустріч за мотивами свого конфлікту. Лідер роздягальні ПСЖ виступив посередником. Мбаппе заздрить Неймару, почувається ізольованим та обманеним. Чемпіон світу очікував зовсім іншої ролі в команді. ПСЖ не може погасити конфлікт через великі амбіції француза, який надто часто свариться з партнерами.

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