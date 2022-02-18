Наші за кордоном

Юрій Вернидуб створив чергову сенсацію. Його Шериф солідно обіграв Брагу в плей-офф Ліги Європи. Український тренер йде на радикальний ризик і заслуговує випити шампанське – аномальна історія нагадала Шахтар. Вернидуб зізнався, завдяки чому Шериф зумів здолати португальців.

Аталанта оформила камбек проти Олімпіакоса в Лізі Європи. Руслан Маліновський провів трудовий матч і корисно поділився рятівними кутовими. Помилки Ярослава Ракицького допомогли Бетісу обіграти Зеніт у матчі з п'ятьма голами.

Україна

Динамо обіграло Вальмієру на зборах за звичним сценарієм – кияни увімкнулися в другому таймі. Вітінью додав вогню з лави запасних та приніс перемогу. Шапаренко із запізненням приєднався до Динамо в Туреччині. Чемпіони України додали 6 нових гравців у заявку на сезон.

Ярославський зробив заяву щодо смертельної ДТП за участю його кортежу: "Складається відчуття, що винного вже знайшли". Григорчук пробачив Чорноморцю борги минулого. Перенесений матч Інгулець – Рух: клуб з Петрового оскаржив рішення КДК і чекає на розгляд апеляції.

Ліга Європи та Ліга конференцій

Ліга Європи подарувала несподівані результати. Барселона не змогла дотиснути Наполі на Камп Ноу – партенопейці втримали нічию. Борусія зганьбилась у Дортмунді, пропустивши 4 від Рейнджерс. РБ Лейпциг врятував сумнівний пенальті, Марсьяль забив за Севілью, а Порту здолав Лаціо.

У Лізі конференцій були менш статусні матчі. Лестер розгромив Раннерс, Селтік поступився Буде-Глімту, а Марсель впевнено переграв Карабах. Славія з Качарабою здолала Фенербахче, Мітьюлланд і ПСВ перемогли, а Рапід розібрався з Вітессом.