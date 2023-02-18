Україна

СК Дніпро-1 підписав двох бразильців – один з них був дублером реалівського захисника Шахтаря. Продовжує трансферну кампанію і Шахтар, який хоче підписати підопічного Реброва, і вже начебто зробив пропозицію Аль-Айну.

Печерський суд відсторонив Андрія Павелка з посади президента УАФ. Щоправда, рішення не набрало законної сили, адже підозрюваний скористався правом на апеляцію. Відповідно, Павелко поки продовжує виконувати свої обов'язки.

Сергій Ребров очолить збірну України на 8 років – відомі дата призначення та "пожежний варіант" на Англію.

МЮ і Тоттенхем можуть посприяти трансферу Трубіна в Іспанію – відома ціна питання.

Динамо перемогло Лієпаю – результативний камбек двох зірок, дебютний гол Перріса, прогрес Кабаєва, натхненний Попов.

Французи після Ренна знайшли нову зірку в Шахтарі. Успіх в ЛЄ допомагає розкрутити ще один топ-трансфер на мільйони.

Наші за кордоном

Віктор Циганков оформив дебютний гол та асист в Іспанії. Жирона забила 6, українець став одним із найкращих у матчі.

Андрій Шевченко заявив, що готовий повернутись до тренерської діяльності. Екс-наставник збірної України не працює вже більше року, після звільнення з Дженоа.

Євген Коноплянка отримає несподіваний виклик від нового тренера збірної України, стверджує інсайдер. На тлі цієї інформації ветеран віддав асист у Польщі.

Аль-Айн Реброва вирвав божевільну перемогу. Вирішальний гол на 90+8, Ярмоленко доклався до одного з м'ячів.

Інші головні події

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Шахтар наблизив Україну до головної мети – для збереження квоти в ЛЧ залишився один ривок.

Кріштіану Роналду відзначився геніальним асистом і "залякав" суддю задля важкої перемоги Аль-Насра.