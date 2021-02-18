Головні новини футболу 17 лютого: Динамо і Шахтар готові до євровесни, Шабанов поїхав до Європи, фіаско Ювентуса в ЛЧ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 17 лютого.
Ліга чемпіонів
Туринський Ювентус сенсаційно програв Порту в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – відео голів та огляд поєдинку на Піренеях.
Дортмундська Борусія втримала перемогу в Севільї завдяки феєрії Холанда – відео забитих м'ячів і найкращих моментів двобою на Рамон Санчес Пісхуані.
Натомість Юнацька ліга УЄФА 2020/21 офіційно скасована – Динамо не зіграє з Барселоною.
Ліга Європи
Динамо – Брюгге: УЄФА ухвалив рішення про перенесення часу початку гри, а український уряд дозволив уболівальникам відвідувати футбольні матчі.
Керманич киян Мірча Луческу оцінив унікальність дуелі, кадрову ситуацію і перспективи в турнірі. Оборонець Ілля Забарний повернувся в обойму Динамо перед протистоянням із Брюгге.
Тренер Маккабі Тель-Авів пообіцяв Шахтарю непростий двобій – він старий знайомий "гірників". Натомість Луїш Каштру роздав компліменти ізраїльтянам і розповів про сподівання на перемогу.
Інші топ-події
Оборонець збірної України Артем Шабанов підписав контракт з Легією і вже прокоментував переїзд до Екстракляси.
Англійський Манчестер Сіті без Зінченка впевнено переграв Евертон – "містяни" здобули 17-ту перемогу поспіль. Мадридський Атлетіко на виїзді не зумів дотиснути Леванте.