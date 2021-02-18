Ліга чемпіонів

Туринський Ювентус сенсаційно програв Порту в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – відео голів та огляд поєдинку на Піренеях.

Дортмундська Борусія втримала перемогу в Севільї завдяки феєрії Холанда – відео забитих м'ячів і найкращих моментів двобою на Рамон Санчес Пісхуані.

Натомість Юнацька ліга УЄФА 2020/21 офіційно скасована – Динамо не зіграє з Барселоною.

Ліга Європи

Динамо – Брюгге: УЄФА ухвалив рішення про перенесення часу початку гри, а український уряд дозволив уболівальникам відвідувати футбольні матчі.

Керманич киян Мірча Луческу оцінив унікальність дуелі, кадрову ситуацію і перспективи в турнірі. Оборонець Ілля Забарний повернувся в обойму Динамо перед протистоянням із Брюгге.

Тренер Маккабі Тель-Авів пообіцяв Шахтарю непростий двобій – він старий знайомий "гірників". Натомість Луїш Каштру роздав компліменти ізраїльтянам і розповів про сподівання на перемогу.

Інші топ-події

Оборонець збірної України Артем Шабанов підписав контракт з Легією і вже прокоментував переїзд до Екстракляси.

Англійський Манчестер Сіті без Зінченка впевнено переграв Евертон – "містяни" здобули 17-ту перемогу поспіль. Мадридський Атлетіко на виїзді не зумів дотиснути Леванте.