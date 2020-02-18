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Головні новини футболу 17 лютого: Бутко перейшов у Лех, Манчестер Юнайтед знову обіграв Челсі

07:00 385 Читать на русском
Головні новини футболу 17 лютого: Бутко перейшов у Лех, Манчестер Юнайтед знову обіграв Челсі
Богдан Бутко перейшов із Шахтаря в Лех / ФК Лех

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 17 лютого.

Україна

Богдан Бутко покинув Шахтар. 29-річний захисник на правах оренди приєднався до польського Леха, який посідає 5 місце в чемпіонаті. Угода розрахована до завершення поточного сезону. Як зізнався сам Бутко, вирішальним фактором переходу стало бажання потрапити в заявку збірної України на Євро-2020.

Екс-динамівець розкішно дебютував за новий клуб – він забив гол, ефектно принизив суперника та допоміг здобути розгромну перемогу.

Топ-25 трансферів українців, які у новому році гратимуть в Європі – де шукати наших легіонерів.

Єврокубки

УЄФА запровадив нову індивідуальну нагороду в матчах ЛЧ. Нововведення запрацює вже з перших поєдинків 1/8 фіналу.

Також було офіційно повідомлено про рішення використовувати VAR на матчах плей-офф Ліги Європи. Єдиним представником України на цій стадії є Шахтар, який в 1/16 фіналу зіграє з Бенфікою.

Світ

Манчестер Юнайтед обіграв Челсі вдруге в сезоні та продовжує сподіватися на місце в зоні ЛЧ. Поєдинок першого кола завершився з рахунком 4:0, а зараз "червоні дияволи" забили лише 2 голи. Однак, VAR скасував 2 м'ячі господарів.

Барселона отримала дозвіл підписати новачка попри закриття трансферного вікна. На це у клубу є 15 днів.

Помер Гаррі Грегг – легендарний голкіпер Манчестер Юнайтед, який пережив авіакатастрофу-1958. Він допомагав рятувати своїх одноклубників з розтрощеного літака.

Манчестер Сіті попросить CAS перевірити документи ПСЖ та Ювентуса. "Містяни" вважають, що дані клуби теж могли порушувати вимоги фінансового фейр-плей.

blog_ava
Шахтар – Бенфіка: португальці оголосили заявку на матч Ліги Європи
16:31
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