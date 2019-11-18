Головні новини футболу 17 листопада: Україна завершила відбір на Євро-2020 непереможною, класний покер Де Пени за Динамо

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 17 листопада.

Сербія – Україна

Збірна України розписала результативну нічию з Сербією в останньому матчі кваліфікації на Євро-2020: провал лідера, крутий характер, несподіваний джокер і 2 найвразливіші місця збірної. Від поразки "синьо-жовтих" врятував гол Бєсєдіна в компенсований час.

Завдяки такому результату національна збірна вперше завершила календарний рік без поразок і провела найкращий відбірковий турнір у своїй історії. Українські футболісти отримають преміальні за вихід на Євро-2020.

Андрій Шевченко залишився задоволений грою та чекає жеребкування фінальної частини. "Другий матч збірної під щасливою зіркою", або Про що писатимуть італійські газети: ми зібрали реакцію соцмереж на нічию збірної з Сербією.

Євро-2020

Другою в нашій групі стала збірна Португалії, яка в останньому турі впоралася з Люксембургом і залишила позаду Сербію. Розслаблена гра "селесао", Роналду знову забив, а "динамівець" – найгірший у матчі.

Англія розгромила Косово: перемога "Трьох левів" на класі, день британських рекордів і готовність балканців до Євро-2020. У ворота Косова влетіло 4 голи від Кейна та компанії, але тамтешні вболівальники не ображалися на суперника. Вони влаштували британцям теплий прийом, дякуючи за допомогу в Косовській війні.

Франція здолала Албанію, Туреччина та Ісландія перемогли, Молдова посіла останнє місце в групі.

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