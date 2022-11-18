Україна

Динамо у непростому матчі перемогло Інгулець – дубль Циганкова наблизив киян до Шахтаря на відстань чотирьох очок. Луческу оцінив можливість підписати топового легіонера на заміну Сироті і Попову.

Кривбас отримав дозвіл грати у рідному місті. СК Дніпро-1 продовжив контракти з двома лідерами. Шевченко, Суркіс та Усик обрані членами НОК України.

Україна вирвала перемогу над Косовом у першому турі відбору на Євро U-19. Зірочка з АПЛ забезпечив результат для команди Нагорняка.

Наші за кордоном

Руслан Маліновський може опинитися в Мілані – чемпіони Італії хочуть "обчистити" Аталанту. Олександр Зінченко був серед жертв "шлункової епідемії" Арсенала.

ЧС-2022

З'явилася інформація, що Катар підкупив суперника, щоб виграти дебютний матч на ЧС-2022. Ніхто не кинув виклик прихильнику Путіна – на посаду президента ФІФА зареєструвався лише один кандидат.

Садьйо Мане не зіграє на ЧС-2022 і ляже під ніж. Аргентина втратила на Мундіаль одразу двох форвардів. 137 друзів Марлоса – тріумф натуралізації на ЧС-2022, лідери та аутсайдери, лише 4 збірні виступають проти.