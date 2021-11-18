Збірна України

Олександр Петраков офіційно затверджений головним тренером збірної України після виходу в плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу. Угода розрахована до кінця 2022 року з опцією продовження до завершення Євро-2024. Наставника отримала і жіноча команда – ним став екс-тренер Барселони, який вигравав Лігу чемпіонів.

"Ман Сіті міг би ним пишатися, але він наш": Франція простягає Україні руку, "привиди" Шевченка – проблема у плей-офф. Реакція на перемогу в Боснії і Герцеговині була прогнозовано бурхливою.

До слова, Україна увійшла у топ-7 збірних, які пройшли відбір ЧС-2022 без поразок. Троє наших футболістів потрапили у символічну збірну групи D.

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ЧС-2022

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