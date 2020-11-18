Україна не зіграла проти Швейцарії через спалах COVID_19 / фото УАФ

Україна не зіграла зі Швейцарією в Лізі націй

Мачт Швейцарія – Україна офіційно скасували через принципову позицію департаменту охорони здоров’я кантону Люцерн. Маліновський, Мораєс і Кривцов здали позитивний тест на COVID-19 Згодом з'ясувалось, що поєдинок не відбудеться взагалі, а УАФ відмовилась привезти нову команду. Делегацію "синьо-жовтих" відправили на карантин.

Доля поєдинку 6-го туру Ліги націй може визначитись за допомогою банального жеребу. Для підопічних Шевченка визначили три варіанти жеребу.

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Динамо і коронавірус

Нападник київського клубу Жерсон Родрігес інфікувався сумнозвісним COVID-19 у таборі збірної Люксембургу. Крім цього, канали Футбол повідомили, що Динамо не дотрималося медичного протоколу під час транспортування гравців збірної України.

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