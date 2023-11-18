Євро-2024

Відбулися чергові матчі 9-го туру відбору на чемпіонат Європи. Італія розгромила Північну Македонію, визначивши завдання для України на матч року – нам потрібна тільки перемога. В України та Італії перед останнім туром по 13 очок, але "синьо-жовті" мають поразку в очному матчі і тому посідають третє місце.

Албанія оформила вихід у фінальну стадію Євро – гол лідера Карпат зберіг Молдові шанси на друге місце. Данія достроково пробилась на Євро-2024, дотиснувши Словенію, Польща не втримала перемогу над Чехією. Англія в економ-режимі переграла Мальту, відірвавшись від України на 6 очок.

Відповідно, визначилися вже 13 учасників фінальної частини Євро-2024.

Україна

Чергова відставка в УПЛ. Минай офіційно звільнив Володимира Шарана. За інформацією ЗМІ, команді вже представили нового тренера.

Україна розбила Люксембург і продовжує лідирувати у відборі на Євро-2025 U-21 з максимум очок – допомога Реброва дала результат.

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