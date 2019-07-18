Головні новини футболу 17 липня: Ярмоленко та Зінченко зіграли один проти одного, феєрії та невдачі українців у ЛЧ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 17 липня.

Наші за кордоном

Ярмоленко та Зінченко зіграли один проти одного – Манчестер Сіті розгромив Вест Хем і вийшов у фінал Азія Трофі. Олександр став подвійним переможцем, а Андрій тринькав супершанси. Для Ярмоли наступний сезон буде доленосним: в Англії спрогнозували роль та кількість голів українця у революційному Вест Хемі.

Роман Яремчук нібито потрапив у сферу інтересів Галатасарая, також у ньому зацікавлений німецький Айнтрахт. Гент вимагає за форварда збірної України 10 мільйонів євро, а Роман тим часом забиває у складі бельгійців у спарингах.

Євген Коноплянка продовжує пошуки нового клубу, але не розглядає варіанти продовження кар'єри у Росії та Китаї. Руслан Маліновський вже змінив місце роботи, за що отримав компліменти від легенди Мілана. 26-річний хавбек став одним із найвисокооплачуваніших гравців Аталанти.

Ференцварош з українцями в Лізі чемпіонів переміг Лудогорець – Харатін забив гол, Зубков віддав два асисти. У наступному раунді кваліфікації команда Сергія Реброва поїде на Мальту. Ще два українці вилетіли з турніру – Дебелко та Сухоцький програли серії пенальті.

Україна

Владлен Юрченко офіційно став гравцем Зорі. Екс-футболіст Байєра прокоментував повернення в Україну.

Динамо приїхало зі зборів з вісьмома травмованими – основний форвард Фран Соль пропустить матч за Суперкубок України. Кияни провели перше тренування в Україні – Віктор Циганков та Міккел Дуелунд займались за індивідуальною програмою. Назарій Русин та Сідклей не потрапили до заявки Динамо на сезон 2019/20.

Світ

Нігерія здобула мінімальну перемогу над Тунісом і стала бронзовим призером Кубка африканських націй-2019. Єдиний гол у зустрічі забив форвард китайського клубу.

Неймар хоче покинути ПСЖ будь-якою ціною – на бразильця, окрім Барселони, претендує Реал та інші топ-клуби. Каталонцям доведеться продати гравців на космічну суму у випадку здійснення трансферу. Втім, "блаугранас" не планують платити за Неймара жодного цента.

Головні трансфери дня: Вест Хем Ярмоленка побив свій трансферний рекорд, Рома підписала центрбека збірної Італії, а Атлетіко купив фіналіста Ліги чемпіонів.