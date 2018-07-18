Головні новини футболу 17 липня: Україна U-19 перемогла Францію на Євро-2018, Зінченко вирушив з Ман Сіті на турне у США

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 17 липня.

Україна U-19 перемогла Францію на Євро-2018

Збірна України U-19 вдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи-2018. У першому турі групового етапу "жовто-сині" переграли Францію з рахунком 2:1. Голами в складі переможців відзначилися Георгій Цітаїшвілі та Сергій Булеца.

"Футбол 24" розповів усе, що потрібно знати про цей турнір. Наступні матчі Україна проведе проти Англії та Туреччини.

Українці в Європі

Українські легіонери активно проводять міжсезоння у європейських топ-клубах. Роман Зозуля представив нову форму Альбасете – форвард був центральною фігурою на презентації.

Олександр Зінченко вирушив з Манчестер Сіті на турне у США, попри чутки про трансфер в інший клуб. На американському континенті "містяни" зіграють проти Ліверпуля, Борусії Дортмунд та Баварії.

Зінченко минулого сезону легко адаптувався в зірковій команді, тому Андрій Ярмоленко бере з нього приклад, освоюючись в Англіїї. Екс-"динамівець" виграв спір у нападника Вест Хема Х'юджіла – гравець чистив бутси українця. Також у мережі з'явилася відеопідбірка найкращих моментів з дебютного матчу Ярмоленка за "молотобійців".

Андрій Лунін провів перше тренування в Реалі та привітав Гарета Бейла з Днем народження.

Новини Динамо та Шахтаря

Динамо та Расінг не можуть узгодити суму трансферу Мансільї. Перехід під загрозою зриву, кияни ризикують так і не підсилити позицію форварда до кінця трансферного вікна. Натомість Дерліс Гонсалес може покинути клуб – представники Сантоса зустрінуться з менеджерами гравця.

Новачки Шахтаря визначилися, під якими номерами вони виступатимуть у наступному сезоні. Жуніор Мораєс взяв собі 10 номер і запевнив, що не зробив нічого поганого, коли перейшов з Динамо у Шахтар. Капітан "гірників" Тайсон не буде готовий грати у Суперкубку України.